El congresista José María Balcázar Zelada, integrante de la bancada Perú Libre, fue inscrito como candidato a la Presidencia de la Mesa Directiva del Congreso.

La elección se realizará este miércoles 18 de febrero a las 18:00 horas, luego de la censura de José Jerí. Quien resulte elegido asumirá también la Presidencia de la República de forma transitoria hasta el 12 de abril.

Es la lista número 4.

Trayectoria judicial y llegada al Congreso

Balcázar es exmagistrado y fue vocal supremo provisional en la Corte Suprema. Llegó al Congreso en 2021 representando a Lambayeque bajo el símbolo del lápiz, vinculado al liderazgo de Vladimir Cerrón y al entonces candidato presidencial Pedro Castillo.

Durante el gobierno de Castillo fue uno de sus defensores más visibles. En el caso del exasesor presidencial Bruno Pacheco —a quien se le hallaron 20 mil dólares en su despacho— sostuvo que no existían pruebas contra el mandatario si no había “una filmación” que acreditara los hechos.

En la votación de la vacancia presidencial contra Castillo en diciembre de 2022, Balcázar no registró su voto.

Investigaciones y denuncias

El legislador enfrenta cuestionamientos éticos y legales.

Registra investigaciones fiscales por presunto tráfico de influencias y fue expulsado de manera definitiva del Colegio de Abogados de Lambayeque por presunta apropiación de fondos.

Además, afronta una denuncia constitucional vinculada al caso de la exfiscal de la Nación Patricia Benavides. Según la tesis fiscal, habría coordinado votos parlamentarios para archivar denuncias contra ella a cambio del archivo de procesos penales en Lambayeque.

En la investigación se reveló que entre agosto y noviembre de 2022 se habrían producido gestiones para favorecerlo en una investigación. Posteriormente, entre junio y septiembre de 2023, Balcázar habría ofrecido respaldo político a cambio de la designación de su nuera como fiscal adjunta provincial en Lambayeque, designación que finalmente se concretó.

Antecedentes en el Poder Judicial

En 2004, cuando se desempeñaba como juez supremo provisional de la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema, dejó sin efecto una sentencia de casación considerada cosa juzgada.

El entonces Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) inició un proceso disciplinario y concluyó que no cumplía con los estándares exigidos para continuar en la magistratura.

En 2011, durante su proceso de ratificación, el CNM determinó que no satisfacía las exigencias de idoneidad y conducta para el ejercicio jurisdiccional. Su recurso de reconsideración fue declarado infundado.

Posturas polémicas

En 2023 generó rechazo al oponerse a la prohibición del matrimonio infantil, con argumentos que fueron cuestionados por sectores que defienden los derechos de los menores.

También fue criticado por contratar como asesor principal a un abogado que previamente lo había defendido en un proceso judicial.

Discurso de candidatura y apoyos

Tras conocerse su candidatura, Balcázar afirmó que el país requiere un “punto de quiebre” para garantizar elecciones transparentes y aseguró ser una figura de consenso.

“Yo no tengo partido, no tengo votos cautivos, pero sí soy un hombre de consenso”, declaró ante la prensa.

El congresista Guido Bellido expresó su respaldo, señalando que Balcázar sería una opción adecuada para el escenario actual.

El legislador también sostuvo que ha demostrado capacidad de consenso en la elección de magistrados del Tribunal Constitucional y desafió públicamente a María del Carmen Alva Prieto a recorrer el sur del país en un eventual debate político.