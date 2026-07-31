El ministro del Interior, César Astudillo, informó que sostendrá reuniones con generales y coroneles de la Policía Nacional con el objetivo de conformar equipos de trabajo que permitan reforzar las acciones contra la criminalidad.

Durante su presentación ante el alto mando de la PNP y el personal del sector, señaló que la seguridad ciudadana requerirá un esfuerzo conjunto.

“Vamos a seguir reuniéndonos con los generales y coroneles para conformar los equipos que necesitamos y darle un nuevo impulso a nuestra misión. Solo les ofrezco mi compromiso de trabajo, dedicación y, sobre todo, el cuidado de cada sol que ingresa”, expresó.

El titular del Mininter indicó que uno de los principales ejes de su gestión será garantizar el uso transparente de los recursos públicos. En ese sentido, sostuvo que el presupuesto deberá administrarse con eficiencia para evitar cuestionamientos y demostrar la integridad de la institución, además de mejorar las condiciones de trabajo del personal policial.

Astudillo precisó que los recursos estarán orientados al fortalecimiento de las comisarías y al equipamiento de los efectivos con uniformes, calzado, cascos, chalecos antibalas, armamento, vehículos, tecnología y sistemas de comunicación que contribuyan a una respuesta más rápida frente a la delincuencia.