La Policía Nacional ejecutó operaciones contra diversas actividades criminales que dejaron incautaciones de droga, armamento y bienes vinculados a la minería ilegal, además de capturas y rescates de presuntas víctimas de explotación sexual.

Los resultados fueron presentados por el ministro del Interior, César Astudillo Salcedo, durante una actividad en la sede de la División de Emergencia, junto al ministro de Defensa, Rafael Belaúnde, y el comandante general de la PNP, Fredy López Mendoza.

Entre los resultados en Lima figura la recuperación de 97 vehículos robados durante la última semana y la incautación de 1175 autopartes valorizadas en aproximadamente S/ 560 000 en el operativo “Mercados Informales - La Cincuenta 2026”.

En Manchay, además, fueron detenidos dos presuntos integrantes de “Los Temidos del Cupo”, investigados por extorsión. En dos intervenciones contra la trata de personas, la Policía rescató a 60 presuntas víctimas de explotación sexual y detuvo a nueve sospechosos de integrar “Los Lujuriosos del Centro” y a cuatro presuntos miembros de “Molino Rojo”.

En otras regiones, la PNP incautó en Amazonas cuatro fusiles AR-15, pistolas, una escopeta, municiones, granadas y chalecos antibalas presuntamente vinculados a la organización criminal “Los Lobos II”. En Huánuco destruyó un laboratorio de pasta básica de cocaína, dos pozas de maceración y un centro de acopio de hoja de coca.

Mientras tanto, en Junín decomisó 420 paquetes de cocaína con un peso total de 452,550 kilogramos y municiones, además de dos motores para embarcaciones.

Las acciones contra la minería ilegal en Madre de Dios permitieron destruir 35 campamentos, 70 balsas tracas, 50 tolvas, 20 motocicletas y 10 motocargueros, así como incautar combustible y materiales utilizados en el procesamiento minero, con un valor estimado de S/ 38 520 000.