La Corte Suprema de Justicia declaró procedente el pedido para solicitar al Reino de Bélgica la extradición del exjuez supremo César Hinostroza Pariachi.

Hinostroza abandonó el país en octubre de 2018 por el Control Binacional de Tumbes, a pesar de tener una orden de impedimento de salida por el caso “Los Cuellos Blancos del Puerto”.

Según la resolución a la que tuvo acceso RPP, la Sala Penal Permanente, presidida por el juez supremo César San Martín, consideró que se cumplen los requisitos previstos en el artículo 518 del Código Procesal Penal y en el Tratado de Extradición entre Perú y Bélgica.

Entre ellos, la identificación del extraditable, el principio de doble incriminación, la naturaleza común del delito —sin carácter político— y la vigencia de la acción penal.

La decisión responde a la solicitud presentada por el Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria Permanente Supraprovincial Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Tumbes, con el objetivo de que Hinostroza enfrente el proceso penal abierto en su contra bajo mandato de prisión preventiva.

Se le imputa el presunto delito de cohecho activo genérico en agravio del Estado.

La sala dispuso que el cuaderno de extradición sea remitido al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, a través de la Presidencia del Poder Judicial, para que se inicien los trámites correspondientes ante las autoridades belgas. Asimismo, ordenó poner en conocimiento de la decisión a la Fiscalía de la Nación.

El documento judicial también detalla la ruta de fuga del exmagistrado. Hinostroza habría salido del Perú hacia Ecuador, desde donde se trasladó por vía terrestre a Guayaquil. Posteriormente, viajó en avión a España, donde permaneció un tiempo antes de dirigirse a Bélgica, país en el que reside actualmente.