César Manuel Quispe Luján juró este martes 14 de octubre como ministro de la Producción para la gestión de Ernesto Álvarez Miranda como nuevo presidente del Consejo de Ministros.
Dicha ceremonia de juramentación se realizó en la sede de Palacio de Gobierno y estuvo encabezada por el presidente de la República, José Jerí.
Cabe mencionar que Quispe reemplaza a Sergio González en dicho cargo.
Es importante mencionar que César Quispe fue nombrado viceministro de Mype e Industria en abril de 2024 y este lunes cumplió un año y siete meses en el cargo.
Su labor consistía en liderar políticas públicas para impulsar el crecimiento de la Mype y la industria, coordinando directamente con emprendedores mediante entidades como el Instituto Tecnológico de la Producción (ITP), Compras a MYPErú, el Instituto Nacional de la Calidad (INACAL), el Programa Nacional Tu Empresa y ProInnóvate.
El nuevo ministro posee experiencia en el ámbito de las pymes, habiendo sido parte de la Federación de Cooperativas de Ahorro y Crédito (Fenacrep) y del directorio del Banco Agropecuario (Agrobanco).
