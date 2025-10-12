El ministro de Salud, César Vásquez Sánchez, presentó su renuncia al cargo que ejercía desde junio de 2023, poniendo fin a una gestión de dos años y cinco meses al frente del sector.

Su dimisión se produce en medio de los recientes cambios en el Ejecutivo, tras la vacancia de la expresidenta Dina Boluarte y la asunción de José Jerí como nuevo jefe de Estado.

La decisión fue comunicada este domingo a través de la red social X, donde el ahora exministro compartió la carta de renuncia remitida al presidente Jerí el pasado 10 de octubre.

En el documento, Vásquez expresó su agradecimiento y compromiso con el país: “Con deber patriótico asumí esta responsabilidad a la que hoy estoy renunciando. Siempre seguiré trabajando por la salud, el progreso y la unidad del Perú”.

Asimismo, en la misiva dirigida al mandatario, el exministro destacó los avances impulsados durante su gestión y subrayó el sentido de servicio público que guio su labor.

“Ha sido un honor servir al Perú y contribuir a sentar las bases de una transformación en la salud pública, guiados siempre por la transparencia, la eficacia y el sentido de patria”, se lee en el documento.

Con deber patriótico asumí esta responsabilidad a la que hoy estoy renunciando. Siempre seguiré trabajando por la salud, el progreso y la unidad del Perú 🇵🇪 pic.twitter.com/kyLiJeOkRu — César Vásquez 🇵🇪 (@cvasquezsanchez) October 12, 2025

La salida de Vásquez coincide con el plazo establecido por la normativa electoral para que altos funcionarios que aspiren a participar en los comicios generales de 2026 presenten su renuncia antes de continuar en sus funciones.