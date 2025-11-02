Un bus de transporte público fue atacado a balazos la noche del sábado en Chorrillos, en medio del estado de emergencia que rige en Lima y Callao.

El hecho ocurrió cerca de las 7:00 p.m., cuando un vehículo de la línea 52, conocida como “T” y perteneciente a la empresa Etusa, fue interceptado en el cruce de la avenida Los Pinos con el jirón San Felipe.

Según Exitosa Noticias, los atacantes dispararon al menos cinco veces contra la unidad.

Dos proyectiles impactaron la parte delantera del bus, muy cerca del asiento del conductor, y los otros tres perforaron el área reservada para pasajeros vulnerables.

El chofer resultó con heridas leves por el roce de una bala, mientras que los dos pasajeros que iban a bordo salieron ilesos.

Efectivos de la Policía Nacional y del Serenazgo de Chorrillos llegaron al lugar para acordonar la zona y recoger evidencias.