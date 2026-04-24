La entidad militar estadounidense señaló que la adquisición de 12 aeronaves fortalecerá la defensa aérea del Perú y reafirma la cooperación en seguridad entre ambos países.
La entidad militar estadounidense señaló que la adquisición de 12 aeronaves fortalecerá la defensa aérea del Perú y reafirma la cooperación en seguridad entre ambos países.

El Comando Sur de los Estados Unidos expresó su respaldo al acuerdo firmado por el Perú para la compra de 12 aviones caza F-16 Block 70.

A través de una publicación en la red social X, la institución felicitó al país por la decisión, mensaje que también fue difundido por la Embajada de Estados Unidos en territorio peruano.

Según la entidad militar, la incorporación de estas aeronaves permitirá mejorar las capacidades de defensa aérea de la Fuerza Aérea del Perú y reforzar el aporte del país a la seguridad del hemisferio occidental.

“Este acuerdo reafirma nuestro compromiso de apoyar la modernización de la defensa peruana y profundizar la alianza de seguridad entre Estados Unidos y Perú”, señala el pronunciamiento firmado por el general Francis L. Donovan, comandante del Comando Sur.

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