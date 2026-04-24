El Comando Sur de los Estados Unidos expresó su respaldo al acuerdo firmado por el Perú para la compra de 12 aviones caza F-16 Block 70.
A través de una publicación en la red social X, la institución felicitó al país por la decisión, mensaje que también fue difundido por la Embajada de Estados Unidos en territorio peruano.
Según la entidad militar, la incorporación de estas aeronaves permitirá mejorar las capacidades de defensa aérea de la Fuerza Aérea del Perú y reforzar el aporte del país a la seguridad del hemisferio occidental.
“Este acuerdo reafirma nuestro compromiso de apoyar la modernización de la defensa peruana y profundizar la alianza de seguridad entre Estados Unidos y Perú”, señala el pronunciamiento firmado por el general Francis L. Donovan, comandante del Comando Sur.
No dejes de leer:
- Fernando Rospigliosi considera que la vacancia es la vía constitucional más adecuada frente a José Balcázar
- Carlos Pareja asume el Ministerio de Relaciones Exteriores tras renuncia de Hugo de Zela
- Fiscalía pidió al PJ autorizar el levantamiento del secreto de las comunicaciones y bancario a Juan José Santiváñez
- Reggiardo se mostró a favor de elecciones complementarias en Lima: “No puede inmiscuirse ninguna autoridad”
- Rafael López Aliaga reiteró su pedido al JNE a pronunciarse sobre elecciones complementarias
- ONPE al 94.63%: Sánchez supera a López Aliaga por 18,402 votos y ya no quedan actas pendientes