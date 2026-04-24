El Comando Sur de los Estados Unidos expresó su respaldo al acuerdo firmado por el Perú para la compra de 12 aviones caza F-16 Block 70.

A través de una publicación en la red social X, la institución felicitó al país por la decisión, mensaje que también fue difundido por la Embajada de Estados Unidos en territorio peruano.

Según la entidad militar, la incorporación de estas aeronaves permitirá mejorar las capacidades de defensa aérea de la Fuerza Aérea del Perú y reforzar el aporte del país a la seguridad del hemisferio occidental.

“Este acuerdo reafirma nuestro compromiso de apoyar la modernización de la defensa peruana y profundizar la alianza de seguridad entre Estados Unidos y Perú”, señala el pronunciamiento firmado por el general Francis L. Donovan, comandante del Comando Sur.

“Felicitamos al Perú por su reciente decisión de adquirir nuevos cazas F-16 Block 70 para la Fuerza Aérea Peruana. La incorporación de la versión más avanzada del F-16 mejora las capacidades de defensa aérea del Perú y fortalece su contribución a la seguridad en el hemisferio… https://t.co/mYE3DFIbDV — Embajada EEUU Perú (@USEMBASSYPERU) April 23, 2026

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