Con 16 votos a favor, cuatro en contra y tres abstenciones, la Comisión de Constitución del Congreso de la República del Perú dio luz verde al proyecto de ley que plantea incluir el delito de lesa humanidad en la legislación peruana.

Durante el debate, varios parlamentarios cuestionaron que la propuesta no haya sido revisada previamente por la Comisión de Justicia.

También advirtieron que el texto no recogió opiniones técnicas del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos del Perú ni de otras entidades especializadas, y señalaron que tampoco se consideró la postura de víctimas de violaciones a los derechos humanos.

Además, se alertó que la iniciativa podría tener efectos en procesos actualmente en trámite relacionados con las protestas contra el gobierno de Dina Boluarte. En respuesta, el congresista Fernando Rospigliosi afirmó que la propuesta busca evitar “injusticias y arbitrariedades” contra integrantes de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú.

En la misma sesión, el grupo de trabajo también aprobó una opinión consultiva sobre congresistas con sentencia en primera instancia.

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