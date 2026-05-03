“El premier, el ministro de Defensa y el canciller han confirmado que estarán presentes”, afirmó para RPP la congresista Karol Paredes, presidenta de la Comisión de Defensa del Congreso, sobre la sesión programada para este lunes.

La parlamentaria indicó que el presidente del Consejo de Ministros, Luis Arroyo, el ministro de Defensa, Amadeo Flores, y el canciller, Carlos Pareja, acudirán al Congreso para responder por la adquisición de aviones F-16 y por la muerte de civiles en Huancavelica.

Citación a ministros por dos temas clave

Paredes precisó que los funcionarios deberán informar sobre el estado de las negociaciones para la compra de aeronaves de combate destinadas a recuperar las capacidades operativas de la Fuerza Aérea del Perú.

Asimismo, se abordará el caso ocurrido en el distrito de Colcabamba, provincia de Tayacaja, donde se investiga la muerte de cinco civiles durante una intervención militar.

Piden presencia del ministro del Interior

La legisladora señaló que también se ha solicitado la participación del ministro del Interior, José Zapata, debido a su relación con el caso de Huancavelica.

“Estamos pidiendo que esté el ministro del Interior justamente para tratar el segundo punto”, indicó.

La sesión está prevista para las 3:00 p. m. en la sala Miguel Grau del Congreso.

Investigación en curso por muertes en Huancavelica

Respecto al caso de Colcabamba, Paredes evitó adelantar una posición, pero enfatizó la necesidad de esclarecer los hechos.

“No quiero juzgar ni adelantarme. La información que vamos a recibir debe ser clara”, sostuvo.

Además, remarcó que el Ministerio Público ya investiga el caso y que los familiares de las víctimas requieren respuestas.

“Los familiares necesitan tener una información clara de lo que realmente ha pasado”, añadió.