El congresista Guido Bellido (Podemos Perú) propuso este martes que la Comisión de Energía y Minas del Congreso incorpore en su agenda el debate sobre una eventual ampliación del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) después del 31 de diciembre de 2025.

La iniciativa fue planteada durante la sesión ordinaria del grupo de trabajo parlamentario, pero no obtuvo respaldo.

Bellido sustentó su pedido señalando que su propuesta responde a un gesto de “empatía” con los manifestantes que, en la víspera, se movilizaron en los exteriores del Parlamento para exigir una prórroga del Reinfo por cinco años adicionales. El Ejecutivo ha establecido que dicho registro culminará al cierre de este año, sin contemplar una extensión.

“En representación y en empatía con nuestros hermanos, con nuestra sangre, con nuestras hermanas que están en la avenida Abancay creo que es hora de debatir este proyecto de ley”, expresó el legislador durante su intervención ante la comisión.

La solicitud fue rechazada por la vicepresidenta de la Comisión de Energía y Minas, Diana González (Avanza País), quien argumentó que la propuesta no formaba parte del temario de la sesión. En ese sentido, consideró inapropiado incluir el tema sin una evaluación previa por parte de los integrantes del grupo.

“Rechazo tajantemente la pretensión del congresista Bellido para hoy poner el tema en agenda. Primero, porque ese tema no está en agenda de la Comisión de Energía y Minas y pretende imponerlo de esa manera, siendo una falta de respeto al Congreso y al trabajo serio que el país merece”, manifestó González.

La legisladora añadió que una modificación de los plazos establecidos para el proceso de formalización minera no puede ser considerada por la comisión, debido a que el Ministerio de Energía y Minas fijó oficialmente el 31 de diciembre de 2025 como fecha límite para la culminación del Reinfo.