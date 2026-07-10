La Comisión Permanente del Congreso decidió aplazar hasta el lunes 13 de julio el debate del proyecto de ley sobre el crédito suplementario. La iniciativa contempla recursos para inversiones públicas, la continuidad de los servicios del Estado, el financiamiento de las elecciones regionales y municipales, el pago de gratificaciones a trabajadores CAS, entre otras medidas.

El pedido para suspender la discusión fue presentado por el presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República, Alejandro Soto, quien explicó que durante el debate se recibieron numerosas propuestas de distintas bancadas para incorporar nuevos artículos, disposiciones complementarias y financiamiento para proyectos en diversas regiones del país.

Según el oficio remitido al presidente encargado del Congreso, Fernando Rospigliosi, dichas iniciativas requieren una evaluación técnica, jurídica y presupuestal antes de ser incluidas en el dictamen.

También se recordó que toda propuesta que implique un mayor gasto público debe contar con la evaluación del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), conforme a la Constitución y al Decreto Legislativo 1440.