El presidente del Congreso, José Jerí, anunció que todas las comisiones ordinarias estarán instaladas a más tardar el miércoles 13 de agosto, con el propósito de iniciar de inmediato el trabajo legislativo pendiente.

Informó que el Pleno aprobó el cuadro nominativo de las comisiones ordinarias y de la Comisión Permanente para el Periodo Anual de Sesiones 2025-2026, y que el jueves siguiente comenzarán las labores con los presidentes de las comisiones sustentando dictámenes importantes para el país.

Isla peruana: Chinería

Jerí también hizo un llamado a “pasar la página” tras las recientes tensiones diplomáticas con Colombia por la isla Chinería.

Saludó las mociones aprobadas en defensa de la soberanía peruana y valoró el pronunciamiento conciliador de la presidenta Dina Boluarte desde Japón, esperando que el presidente Petro acepte el respeto y se enfoque en otros temas de la agenda bilateral.

Finalmente, sobre el posible conflicto entre la Junta Nacional de Justicia y la Fiscalía de la Nación por la reposición de la fiscal suprema Patricia Benavides, Jerí recordó que ambas son autónomas en sus decisiones y destacó que el Tribunal Constitucional es la máxima autoridad para interpretar la Constitución.