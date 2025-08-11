El presidente de la Comisión de Constitución del Congreso, Arturo Alegría, aseguró que las críticas sobre sus estudios universitarios no afectan el desarrollo de su labor legislativa y reiteró que su prioridad es avanzar con la agenda pendiente en el Parlamento.
El congresista de Fuerza Popular respondió así a un informe periodístico que señaló que no contaría con estudios universitarios completos. Al respecto, reconoció la labor fiscalizadora de los medios de comunicación y subrayó que los políticos y funcionarios públicos deben estar dispuestos a responder a los cuestionamientos.
“Creo que lo importante es saber cuál es el planteamiento de trabajo que se tiene”, afirmó Alegría.
Enfoque en reformas y bicameralidad
El parlamentario destacó que, durante su gestión, la Comisión de Constitución ha mantenido la capacidad de articulación necesaria para concretar avances relevantes.
Entre ellos, mencionó la aprobación en el pleno de la reforma para restablecer la bicameralidad, que obtuvo 87 votos a favor.
Asimismo, señaló que su equipo de trabajo se encuentra concentrado en proyectos prioritarios, como la actualización de los reglamentos para la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados, así como en reformas normativas orientadas a los próximos comicios regionales y municipales.
Alegría afirmó que siempre ha respondido a las consultas de la prensa y que asume con responsabilidad la conducción de la Comisión de Constitución, a la que calificó como estratégica para el funcionamiento del Congreso.
Finalmente, adelantó que la próxima semana se presentarán avances y nuevas propuestas para su debate en el pleno del Congreso, en línea con el plan de trabajo definido al inicio de su gestión.
TE PUEDE INTERESAR
- Estos son los perfiles de los cuestionados congresistas que presidirán comisiones ordinarias
- La Libertad: Piden que juicio contra Arturo Fernández concluya este mes
- Liga 2: Mannucci venció 4-1 a Deportivo Moquegua en Trujillo
- Piura: La Contraloría detecta deficiencias en un centro de salud de 33 millones de soles
- La Marina impidió ingreso de policías colombianos