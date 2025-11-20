Tras el rechazo en el Pleno del Congreso a la inhabilitación por diez años de la expresidenta del Consejo de Ministros, Betssy Chávez, tres congresistas presentaron pedidos de reconsideración para que la votación sea retomada.

Como se sabe, la propuesta inicial no alcanzó los votos necesarios para aprobar la sanción constitucional.

Los recursos fueron presentados por los parlamentarios Jorge Montoya, de Honor y Democracia; Norma Yarrow, de Renovación Popular; y Eduardo Castillo, de Fuerza Popular . Todos ellos buscan que el pleno vuelva a evaluar la inhabilitación planteada contra la también exministra.

De acuerdo con el procedimiento legislativo, los pedidos de reconsideración deberán ser puestos en agenda por el presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, quien definirá cuándo se debatirán nuevamente en el hemiciclo.

#CongresoInforma I Se presentaron tres reconsideración a la votación.



Cabe mencionar, que para aprobar el proyecto de resolución legislativa referido a una acusación constitucional se requieren 68 votos a favor. https://t.co/PtGCaMa89k — Congreso del Perú 🇵🇪 (@congresoperu) November 19, 2025

Más temprano, el Pleno del Congreso rechazó el informe de la Comisión Permanente que recomendaba la inhabilitación de la función pública a la expresidenta del Consejo de Ministros, Betssy Chávez, por un periodo de 10 años; por lo que expediente pasó a archivo.

Así el Pleno no dio luz verde al informe final de la Denuncia Constitucional 351, que recomendaba inhabilitar a la expremier para ejercer función pública, quien permanece asilada en la Embajada de México en Lima.