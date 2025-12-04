El Pleno del Congreso aprobó la ampliación del plazo de funcionamiento de la Comisión Especial Multipartidaria encargada de definir objetivos y estrategias contra el terrorismo y el crimen organizado transnacional.
La vigencia del grupo de trabajo se extenderá hasta el final del Periodo Anual de Sesiones 2025-2026.
La propuesta, presentada mediante un informe preliminar, obtuvo 70 votos a favor, 15 en contra y 19 abstenciones. Según la presidenta de la comisión, Magaly Santisteban Suclupe (Fuerza Popular), la ampliación permitirá elaborar un informe “técnicamente sólido y políticamente útil” que contribuya al fortalecimiento del marco normativo e institucional.
Esta comisión fue creada el 4 de marzo pasado mediante la Moción de Orden del Día 16090 y tiene como objetivo analizar y plantear acciones para enfrentar la expansión del terrorismo y las redes criminales transnacionales que operan en el país.
TE PUEDE INTERESAR:
- Caso Cócteles: PJ evaluará ejecución de fallo del TC
- Fiscalía abre investigación tras presencia de trabajadores del Congreso en local de Fuerza Popular
- Caso Los Dinámicos del Centro: PJ renueva órdenes de ubicación y captura contra Francisco Muedas
- Detención de cajera de ‘El Monstruo’ revela plan de Erick Moreno para fugar de penal en Paraguay
- PJ rechazó apelación a allanamientos presentado por Nicanor Boluarte