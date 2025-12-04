El Pleno del Congreso aprobó la ampliación del plazo de funcionamiento de la Comisión Especial Multipartidaria encargada de definir objetivos y estrategias contra el terrorismo y el crimen organizado transnacional.

La vigencia del grupo de trabajo se extenderá hasta el final del Periodo Anual de Sesiones 2025-2026.

La propuesta, presentada mediante un informe preliminar, obtuvo 70 votos a favor, 15 en contra y 19 abstenciones. Según la presidenta de la comisión, Magaly Santisteban Suclupe (Fuerza Popular), la ampliación permitirá elaborar un informe “técnicamente sólido y políticamente útil” que contribuya al fortalecimiento del marco normativo e institucional.

Esta comisión fue creada el 4 de marzo pasado mediante la Moción de Orden del Día 16090 y tiene como objetivo analizar y plantear acciones para enfrentar la expansión del terrorismo y las redes criminales transnacionales que operan en el país.