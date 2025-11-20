El Pleno del Congreso aprobó el dictamen del Proyecto de Ley 8731, que propone una nueva ley de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.

La iniciativa busca establecer un marco normativo que garantice el ejercicio pleno de derechos en condiciones de igualdad, proscribiendo toda forma de discriminación por razón de sexo y promoviendo la equidad en los ámbitos político, laboral, social, económico y cultural.

De convertirse en ley, la normativa será aplicable a todas las entidades del Estado, incluidos los poderes del Estado, organismos constitucionales autónomos y gobiernos regionales y locales.

La presidenta de la Comisión de la Mujer, María Jáuregui, destacó que la propuesta se sustenta en principios de libertad, dignidad, seguridad y reconocimiento de la diversidad cultural del país. Mientras tanto, algunas bancadas expresaron posiciones divididas: Kelly Portalatino respaldó la iniciativa, mientras Susel Paredes la calificó como ideologizada.

El dictamen fue aprobado con 78 votos a favor, 17 en contra y 6 abstenciones, y posteriormente exonerado de segunda votación con resultados similares. Con este respaldo, la propuesta queda lista para los siguientes pasos del proceso legislativo.