El Congreso de la República aprobó el voto de confianza solicitado por el presidente del Consejo de Ministros, Luis Arroyo Sánchez, tras la presentación de la política general del Gobierno ante el Pleno.

La representación nacional otorgó la confianza con 56 votos a favor, 13 en contra y 3 abstenciones, resultado que permite la continuidad del gabinete ministerial en sus funciones.

Resultado de la votación en el Pleno

La votación se realizó luego de la exposición del jefe del Gabinete Ministerial, quien presentó los principales lineamientos de la política general del Ejecutivo y respondió a las intervenciones de las bancadas parlamentarias.

El resultado final quedó distribuido de la siguiente manera:

56 votos a favor

13 votos en contra

3 abstenciones

Con este resultado, el Congreso otorgó formalmente el respaldo político requerido por el Poder Ejecutivo para continuar con la ejecución de sus políticas gubernamentales.

Presentación del gabinete ante el Congreso

Durante la sesión plenaria, el presidente del Consejo de Ministros, Luis Arroyo Sánchez, sustentó las principales prioridades del Gobierno ante el Parlamento.

La presentación incluyó propuestas relacionadas con el fortalecimiento institucional, la atención de demandas prioritarias y el impulso de medidas orientadas al desarrollo nacional.

Previo a la votación, el titular de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) sostuvo reuniones con diversas bancadas parlamentarias con el objetivo de recoger aportes y generar consensos.