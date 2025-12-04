El Pleno del Congreso aprobó un dictamen que autoriza la incorporación al régimen laboral del Decreto Legislativo 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral, de los trabajadores de EsSalud y el Ministerio de Salud que actualmente trabajan bajo el régimen CAS a plazo indeterminado del Decreto Legislativo 1057.

La iniciativa fue respaldada con 99 votos a favor, cero en contra y 2 abstenciones y exonerada de segunda votación.

La medida busca resolver la precariedad laboral de los trabajadores exCAS COVID contratados inicialmente para emergencias sanitarias, quienes a pesar de cumplir funciones similares a sus pares del régimen 728 tienen condiciones laborales desiguales que afectan la eficacia del sistema de salud.

Además, se amplió la inclusión a trabajadores del Instituto Nacional de Salud, Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas y Unidades Regionales de Salud.

La norma contiene cuatro artículos y tres Disposiciones Complementarias Finales﻿, y autoriza al Minsa y EsSalud a ejecutar, de forma progresiva y en un plazo máximo de cinco años, los procesos de nombramiento mediante concurso interno que observe los principios de meritocracia y transparencia.

Ambos organismos deberán elaborar un estudio técnico en los próximos 30 días para identificar al personal sujeto a este