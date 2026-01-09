El presidente encargado del Congreso, Fernando Rospigliosi, supervisó los trabajos de restauración en distintos ambientes del Palacio Legislativo, acompañado del oficial mayor, Giovanni Forno Flórez.

Durante el recorrido visitaron el hemiciclo principal de sesiones, la sala Raúl Porras Barrenechea y la fachada del edificio, observando los avances de las intervenciones.

Los arquitectos e ingenieros responsables del proyecto brindaron información técnica sobre las labores en curso, destacando los avances en la adecuación de los espacios para el funcionamiento del Senado y la Cámara de Diputados desde julio.

Reinhard Augustín, jefe de la Oficina de Protección del Patrimonio Cultural del Congreso, señaló que esta restauración es “importante y vital para el trabajo parlamentario” y remarcó que se trata de la primera intervención de este tipo en varias áreas del Parlamento.