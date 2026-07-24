Tras la proclamación de resultados del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), quedó definida la conformación de la Cámara de Diputados del Congreso bicameral, que estará integrada por 130 legisladores durante el periodo parlamentario 2026-2031.

Fuerza Popular será la bancada con mayor representación al obtener 41 escaños, seguida de Juntos por el Perú, que alcanzó 32 curules.

El Partido del Buen Gobierno contará con 18 diputados, mientras que Renovación Popular tendrá 15 representantes. Por su parte, el Partido Cívico Obras logró 14 escaños y Ahora Nación obtuvo 10 curules.

De esta manera, las seis organizaciones políticas conformarán la Cámara de Diputados que se instalará el 27 de julio. Conoce la lista completa de los legisladores electos:

Fuerza Popular (41 diputados)

Cecilia Chacón Diethell Columbus Rosangella Barbarán Pier Figari Marco Antonio Pacheco Pierangeli Dodero Flor Meza Gladys Andrade Alexander Salas Auristela Obando Ángel Bobadilla Liz Mendoza Carlos Zegarra Jessica Navas Jaime Abensur Ana Patiño Jhonn Valqui Kim Muñoz Karina Beteta Luzmila Gamarra Carlos Domínguez Gilmer Trujillo Leticia Leiva Geanmarco Quezada Arturo Alegría Francisco Gatica Nary Pinasco César Vidaurre Ana Yufra Royser Castro Mery Infantes Segundo Ticlla Marvin Palma Javier Castro Milagros Takayama César Revilla Eduardo Castillo Carmen Paucará María Silupú Rafael Celiz María Ramos

Juntos por el Perú (32 diputados)

Giannina Avendaño Alejandro Manay Pilar Sulca Catherin Palomino Héctor Guillén Analí Márquez Julián Pérez Jesús Pérez Luz Soto Jessica Pérez César Tito Remigio Condori Svieta Fernández Graciela Chipana Amalia Palomino Jaime Holguín Haydeé Poma Oswar Cahuaza Yuli Ambrosio Marco Antonio Flores Daniel Varas Marino Lavado Olver Peña Jacqueline Tapullima Azucena Isla Yenifer Paredes Gabriel Gonzales Jessica Guevara Luis Jibaja Juan Amilcar Ernesto Zunini Marlon Aguirre

Partido del Buen Gobierno (18 diputados)

Oscar Reto Nathaly Molina Luis Quispe Hilda Fernández Jéssica Benítez Rossana Alayza Romina Uribe Milagros Santana Fernando García Lila Prado Edwin Espinoza Nery Fernández Edgar Gonzales Gloria Hirache Carmen Duarte Nora Llaque Segundo Castrejón Miguel Huamán

Renovación Popular (15 diputados)

Norma Yarrow José Baella Roxana Rocha Javier Cipriani Gustavo Segura Frank Krklec Paola Martínez Leo De Paz Aldo Bravo Carlos Yalta Jorge Zeballos Mady Yonz Christian Aranda Diego Bazán Félix Chang

Partido Cívico Obras (14 diputados)

Jenny Samanez Víctor Piñan Andrea Medina Raúl Camargo Arturo Eusebio José Yataco Heber López Dina Hancco Juan Cabrera Luis Masco Máximo Peralta Edgar Alvaron Demetrio Valqui Henry Albañil

Ahora Nación (10 diputados)

Harvey Cochado Indira Huilca Bernardino Manrique Ángel Meneses Freshman Buitrón Martínez César Holguín Marleny Arminta César Muedas José Marcelo Helard Sonco