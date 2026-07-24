Seis organizaciones políticas tendrán representación en la nueva cámara para el periodo parlamentario 2026-2031.o. (Foto: Andina)
Seis organizaciones políticas tendrán representación en la nueva cámara para el periodo parlamentario 2026-2031.o. (Foto: Andina)

Tras la proclamación de resultados del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), quedó definida la conformación de la Cámara de Diputados del Congreso bicameral, que estará integrada por 130 legisladores durante el periodo parlamentario 2026-2031.

Fuerza Popular será la bancada con mayor representación al obtener 41 escaños, seguida de Juntos por el Perú, que alcanzó 32 curules.

El Partido del Buen Gobierno contará con 18 diputados, mientras que Renovación Popular tendrá 15 representantes. Por su parte, el Partido Cívico Obras logró 14 escaños y Ahora Nación obtuvo 10 curules.

De esta manera, las seis organizaciones políticas conformarán la Cámara de Diputados que se instalará el 27 de julio. Conoce la lista completa de los legisladores electos:

Fuerza Popular (41 diputados)

  1. Cecilia Chacón
  2. Diethell Columbus
  3. Rosangella Barbarán
  4. Pier Figari
  5. Marco Antonio Pacheco
  6. Pierangeli Dodero
  7. Flor Meza
  8. Gladys Andrade
  9. Alexander Salas
  10. Auristela Obando
  11. Ángel Bobadilla
  12. Liz Mendoza
  13. Carlos Zegarra
  14. Jessica Navas
  15. Jaime Abensur
  16. Ana Patiño
  17. Jhonn Valqui
  18. Kim Muñoz
  19. Karina Beteta
  20. Luzmila Gamarra
  21. Carlos Domínguez
  22. Gilmer Trujillo
  23. Leticia Leiva
  24. Geanmarco Quezada
  25. Arturo Alegría
  26. Francisco Gatica
  27. Nary Pinasco
  28. César Vidaurre
  29. Ana Yufra
  30. Royser Castro
  31. Mery Infantes
  32. Segundo Ticlla
  33. Marvin Palma
  34. Javier Castro
  35. Milagros Takayama
  36. César Revilla
  37. Eduardo Castillo
  38. Carmen Paucará
  39. María Silupú
  40. Rafael Celiz
  41. María Ramos

Juntos por el Perú (32 diputados)

  1. Giannina Avendaño
  2. Alejandro Manay
  3. Pilar Sulca
  4. Catherin Palomino
  5. Héctor Guillén
  6. Analí Márquez
  7. Julián Pérez
  8. Jesús Pérez
  9. Luz Soto
  10. Jessica Pérez
  11. César Tito
  12. Remigio Condori
  13. Svieta Fernández
  14. Graciela Chipana
  15. Amalia Palomino
  16. Jaime Holguín
  17. Haydeé Poma
  18. Oswar Cahuaza
  19. Yuli Ambrosio
  20. Marco Antonio Flores
  21. Daniel Varas
  22. Marino Lavado
  23. Olver Peña
  24. Jacqueline Tapullima
  25. Azucena Isla
  26. Yenifer Paredes
  27. Gabriel Gonzales
  28. Jessica Guevara
  29. Luis Jibaja
  30. Juan Amilcar
  31. Ernesto Zunini
  32. Marlon Aguirre

Partido del Buen Gobierno (18 diputados)

  1. Oscar Reto
  2. Nathaly Molina
  3. Luis Quispe
  4. Hilda Fernández
  5. Jéssica Benítez
  6. Rossana Alayza
  7. Romina Uribe
  8. Milagros Santana
  9. Fernando García
  10. Lila Prado
  11. Edwin Espinoza
  12. Nery Fernández
  13. Edgar Gonzales
  14. Gloria Hirache
  15. Carmen Duarte
  16. Nora Llaque
  17. Segundo Castrejón
  18. Miguel Huamán

Renovación Popular (15 diputados)

  1. Norma Yarrow
  2. José Baella
  3. Roxana Rocha
  4. Javier Cipriani
  5. Gustavo Segura
  6. Frank Krklec
  7. Paola Martínez
  8. Leo De Paz
  9. Aldo Bravo
  10. Carlos Yalta
  11. Jorge Zeballos
  12. Mady Yonz
  13. Christian Aranda
  14. Diego Bazán
  15. Félix Chang

Partido Cívico Obras (14 diputados)

  1. Jenny Samanez
  2. Víctor Piñan
  3. Andrea Medina
  4. Raúl Camargo
  5. Arturo Eusebio
  6. José Yataco
  7. Heber López
  8. Dina Hancco
  9. Juan Cabrera
  10. Luis Masco
  11. Máximo Peralta
  12. Edgar Alvaron
  13. Demetrio Valqui
  14. Henry Albañil

Ahora Nación (10 diputados)

  1. Harvey Cochado
  2. Indira Huilca
  3. Bernardino Manrique
  4. Ángel Meneses
  5. Freshman Buitrón Martínez
  6. César Holguín
  7. Marleny Arminta
  8. César Muedas
  9. José Marcelo
  10. Helard Sonco

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