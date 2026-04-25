La Comisión de Defensa Nacional y Orden Interno del Congreso programó para este lunes 27 una sesión en la que se revisará el proceso de adquisición de aviones de guerra destinados a la Fuerza Aérea del Perú.

La sesión será encabezada por la presidenta del grupo de trabajo, la congresista Karol Paredes, y contará con la participación de ministros invitados.

A esta reunión fueron convocados el titular de la Presidencia del Consejo de Ministros, Luis Arroyo Sánchez, además de los ministros de Defensa, Amadeo Javier Flores, y de Relaciones Exteriores, Carlos Pareja Ríos.

Según la agenda oficial, las autoridades deberán exponer sobre “La situación actual de las negociaciones para la adquisición de aeronaves de combate, para la recuperación de las capacidades operativas de la Fuerza Aérea del Perú“.

También se precisa que el informe se dará ”en el contexto de las declaraciones efectuadas por el señor Presidente de la República, realizadas el viernes 17 de abril de 2026”.

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