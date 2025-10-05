La Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso realizará este lunes 6 de octubre, a las 11:00 a.m., una sesión semipresencial en la Sala Martha Hildebrandt del Parlamento para tratar diversos temas de control político.

En la cita, se presentarán representantes del Ministerio de Trabajo y EsSalud para explicar la designación del presidente ejecutivo de esta entidad, Segundo Acho.

Asimismo, el Ministerio de Agricultura y el Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA) informarán sobre presuntas cesiones de terrenos del INIA a la Municipalidad de Huamanga.

También han sido convocados voceros del Ministerio de Educación (Minedu), Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) y universidades públicas para abordar denuncias sobre nombramientos irregulares de autoridades y personal académico.

En la agenda también figura la invitación a autoridades del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), para que informen sobre un oficio enviado por la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) sobre el estado situacional de los bienes rodantes donados por Caltrain.

Posteriormente, el exjefe del INPE, Javier Llaque, deberá explicar los movimientos del interno Miguel Marcelo Salirrosas, alias ‘El Diablo’, durante su gestión.