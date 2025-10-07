Este jueves 9 de octubre, desde las 10:00 a. m., el Pleno del Congreso de la República retomará sus sesiones de manera semipresencial, en el marco del Primer Período Anual de Sesiones 2025-2026.
Según lo informado por el Congreso a través de sus plataformas oficiales, el Pleno debatirá la moción de censura presentada contra el ministro de Cultura, Fabricio Valencia Gibaja, por su “incapacidad y falta de liderazgo“.
La moción multipartidaria, presentada el 2 de octubre, hace referencia a los motivos por los cuales respondió un pliego interpelatorio en junio pasado, atendiendo así los cuestionamientos del Congreso.
En cuanto a los recientes cuestionamientos a su cargo, dicha moción propone censurar al ministro por la situación crítica de Machu Picchu, derivada de denuncias sobre la sobrecarga de visitantes, largas colas, corrupción en la venta presencial de boletos y la advertencia de la UNESCO sobre un posible ingreso del sitio a la lista de Patrimonio en Peligro.
“Que las acciones y omisiones del ministro Valencia revelan su falta de idoneidad para continuar en el cargo sin causar graves afectaciones al interés nacional, a la imagen del Perú ante la comunidad internacional, y a la institucionalidad del sector Cultura, haciendo así necesaria la aplicación del mecanismo de control político de censura, previsto en la Constitución”, indica el documento.
