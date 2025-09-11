El Pleno del Congreso aprobó por unanimidad declarar de interés nacional la construcción de un centro de acogida residencial especializado e intercultural para niños y adolescentes en la provincia de Condorcanqui, Amazonas.

La medida, sustentada en el Proyecto de Ley 9870/2024-CR y exonerada de segunda votación, busca atender a menores en situación de vulnerabilidad y víctimas de violencia o abuso sexual.

Durante el debate en la sesión de este miércoles 10 de setiembre, la secretaria de la Comisión de Mujer y Familia, Mery Infantes (FP), advirtió que la situación en Condorcanqui es grave, ya que entre 2010 y 2024 se registraron 524 casos de abuso, principalmente en colegios rurales con el modelo de secundaria con residencia estudiantil.

Estos espacios, diseñados para facilitar el acceso educativo en zonas alejadas, se han convertido en escenarios de abusos sistemáticos.

La norma establece que el centro brindará protección temporal, atención integral y, según cada caso, buscará la reintegración familiar o la adopción de los menores afectados.

Asimismo, se exhorta al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables a coordinar con el Gobierno Regional de Amazonas y la Municipalidad Provincial de Condorcanqui para ejecutar esta iniciativa en el marco de sus competencias.