El Congreso de la República del Perú iniciará desde este lunes 20 de abril su cuarta semana de representación correspondiente al año 2026, conforme a la programación establecida por la Junta de Portavoces desde diciembre de 2025.

Esta actividad se desarrollará hasta el viernes 24 de abril, periodo en el que los 130 congresistas deberán trasladarse a sus respectivas circunscripciones o a distintas zonas del país para atender demandas ciudadanas y recoger información sobre problemáticas locales.

La programación fue oficializada mediante el Oficio Circular N.º 036-2025-2026-ADP-OM/CR, emitido por la Oficialía Mayor del Parlamento, que establece las fechas correspondientes a las semanas de representación para los meses de 2026.

¿En qué consiste la semana de representación?

La semana de representación está contemplada en el inciso f) del artículo 23 del Reglamento del Congreso, el cual establece cinco días laborables continuos por mes destinados a que los parlamentarios mantengan contacto directo con la población.

Durante este periodo, los legisladores deben:

Reunirse con ciudadanos y organizaciones sociales.

Recoger denuncias documentadas de la población.

Fiscalizar a autoridades locales y regionales.

Mediar entre ciudadanos y entidades del Poder Ejecutivo.

Asimismo, durante estos días no se realizan sesiones ordinarias del Pleno ni de las comisiones parlamentarias, mientras que las actividades desarrolladas por cada congresista deben ser reportadas oficialmente.

Regulación sobre proselitismo político

La semana de representación coincide con el desarrollo de la campaña electoral rumbo a las Elecciones Generales 2026, lo que ha generado atención sobre las actividades políticas que pueden realizar los parlamentarios.

Mediante la Resolución Legislativa N.º 11306, publicada en septiembre de 2025, se incorporó el artículo 25-A al Reglamento del Congreso, el cual establece que los parlamentarios pueden expresar y promover posiciones ideológicas o partidarias en el ejercicio de sus funciones.

No obstante, la norma precisa que no está permitido realizar actividades de proselitismo político durante las sesiones del Pleno o de comisiones, salvo que se solicite licencia sin goce de haber.

Contexto político previo al nuevo Congreso bicameral

El inicio de esta semana de representación se produce en medio del proceso electoral nacional y a tres meses de la entrada en funciones del nuevo Congreso bicameral, que regirá tras las elecciones generales.

Según resultados preliminares de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) con más del 93% de actas contabilizadas, la candidata Keiko Fujimori Higuchi, del partido Fuerza Popular, lidera el conteo con 17.05%, seguida por Roberto Sánchez Palomino con 12.00%, y Rafael López Aliaga con 11.92%.

Durante esta semana, los parlamentarios recorrerán diversas regiones del país para reunirse con autoridades locales, organizaciones sociales y ciudadanos, con el objetivo de atender necesidades y demandas de la población.