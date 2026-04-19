La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) informó que el conteo de votos de la Elección de Fórmula Presidencial 2026 alcanzó el 93.484% de actas contabilizadas, según el reporte actualizado al 19 de abril de 2026 a las 09:00 a. m.

De acuerdo con los resultados oficiales preliminares, la candidata Keiko Sofía Fujimori Higuchi se mantiene en el primer lugar del conteo con 2,687,661 votos, equivalentes al 17.056% de los votos válidos.

Resultados preliminares con más del 93% de actas procesadas

Según el reporte de la ONPE, el segundo lugar lo ocupa Roberto Helbert Sánchez Palomino, quien registra 1,891,908 votos, lo que representa el 12.006% de los votos válidos.

En tercer lugar figura Rafael Bernardo López Aliaga Cazorla, con 1,878,522 votos, equivalente al 11.921%.

El total de actas registradas hasta el momento asciende a 92,766, mientras que un porcentaje aún se encuentra en proceso de envío al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y una fracción permanece pendiente.

Conteo continúa con actas en proceso de envío

El reporte oficial indica que 6.216% de actas aún se encuentra en proceso de envío al Jurado Nacional de Elecciones, mientras que 0.300% permanece pendiente, lo que significa que los resultados finales podrían variar conforme avance el procesamiento.

El sistema de la ONPE permite visualizar los resultados en tiempo real a medida que se integran nuevas actas al conteo nacional.

Las autoridades electorales reiteraron que los resultados difundidos corresponden a datos preliminares, sujetos a actualización continua hasta la culminación del escrutinio oficial.

Datos clave

Entidad: Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE)

Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) Elección: Fórmula Presidencial 2026

Fórmula Presidencial 2026 Actas contabilizadas: 93.484%

93.484% Total de actas: 92,766

92,766 Actualización: 19 de abril de 2026 — 09:00 a. m.

Resultados preliminares:

Keiko Sofía Fujimori Higuchi: 2,687,661 votos (17.056%)

2,687,661 votos (17.056%) Roberto Helbert Sánchez Palomino: 1,891,908 votos (12.006%)

1,891,908 votos (12.006%) Rafael Bernardo López Aliaga Cazorla: 1,878,522 votos (11.921%)

Estado de actas:

En envío al JNE: 6.216%

6.216% Pendientes: 0.300%