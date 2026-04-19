La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) informó que el conteo de votos de la Elección de Fórmula Presidencial 2026 alcanzó el 93.484% de actas contabilizadas, según el reporte actualizado al 19 de abril de 2026 a las 09:00 a. m.
De acuerdo con los resultados oficiales preliminares, la candidata Keiko Sofía Fujimori Higuchi se mantiene en el primer lugar del conteo con 2,687,661 votos, equivalentes al 17.056% de los votos válidos.
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Resultados preliminares con más del 93% de actas procesadas
Según el reporte de la ONPE, el segundo lugar lo ocupa Roberto Helbert Sánchez Palomino, quien registra 1,891,908 votos, lo que representa el 12.006% de los votos válidos.
En tercer lugar figura Rafael Bernardo López Aliaga Cazorla, con 1,878,522 votos, equivalente al 11.921%.
El total de actas registradas hasta el momento asciende a 92,766, mientras que un porcentaje aún se encuentra en proceso de envío al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y una fracción permanece pendiente.
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Conteo continúa con actas en proceso de envío
El reporte oficial indica que 6.216% de actas aún se encuentra en proceso de envío al Jurado Nacional de Elecciones, mientras que 0.300% permanece pendiente, lo que significa que los resultados finales podrían variar conforme avance el procesamiento.
El sistema de la ONPE permite visualizar los resultados en tiempo real a medida que se integran nuevas actas al conteo nacional.
Las autoridades electorales reiteraron que los resultados difundidos corresponden a datos preliminares, sujetos a actualización continua hasta la culminación del escrutinio oficial.
Datos clave
- Entidad: Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE)
- Elección: Fórmula Presidencial 2026
- Actas contabilizadas: 93.484%
- Total de actas: 92,766
- Actualización: 19 de abril de 2026 — 09:00 a. m.
Resultados preliminares:
- Keiko Sofía Fujimori Higuchi: 2,687,661 votos (17.056%)
- Roberto Helbert Sánchez Palomino: 1,891,908 votos (12.006%)
- Rafael Bernardo López Aliaga Cazorla: 1,878,522 votos (11.921%)
Estado de actas:
- En envío al JNE: 6.216%
- Pendientes: 0.300%