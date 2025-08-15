El presidente del Congreso de la República, José Jerí, suscribió la autógrafa de la ley que establece la creación del Fideicomiso para el Desarrollo Fronterizo de Loreto.

La norma tiene como objetivo cerrar las brechas vinculadas a las necesidades básicas de los servicios públicos, así como garantizar el financiamiento y la ejecución de proyectos de inversión pública en las zonas de frontera del departamento, en cumplimiento del artículo 44 de la Constitución.

El texto legislativo fue aprobado en la víspera por el Pleno del Parlamento con el respaldo unánime de 84 congresistas.

Según el documento, “la finalidad de la presente ley es garantizar el financiamiento de los proyectos de inversión pública orientados a reducir las brechas existentes para la efectiva prestación de los servicios públicos y la provisión de infraestructura para satisfacer las necesidades básicas de la población asentada en las zonas de frontera de las localidades ubicadas en la línea de frontera del departamento de Loreto, promoviendo su incorporación a la dinámica del desarrollo económico y social del país”.

El Fideicomiso beneficiará a diversas jurisdicciones loretanas, entre ellas los distritos de Morona y Andoas, en la provincia de Datem del Marañón; Trompeteros y El Tigre, en la provincia de Loreto; y Torres Causana y Napo, en la provincia de Maynas. También se incluye a Putumayo, Teniente Manuel Clavero, Rosa Panduro y Yaguas, en la provincia de Putumayo.

De igual manera, se verán favorecidos Yaquerana y Alto Tapiche, en la provincia de Requena; así como San Pablo, Pebas, Ramón Castilla, Yavarí y Santa Rosa de Loreto, pertenecientes a la provincia de Mariscal Ramón Castilla.

En la ceremonia de firma de la autógrafa, Jerí estuvo acompañado por los congresistas Ana Zegarra, de la bancada Somos Perú, y Juan Carlos Mori, de Acción Popular, ambos representantes de Loreto.