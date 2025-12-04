El pleno del Congreso no logró los 68 votos necesarios para inhabilitar por 10 años al expresidente Pedro Castillo, acusado de posibles infracciones constitucionales. Con 44 votos a favor, 31 en contra y tres abstenciones, se archivó la denuncia en su contra.

Pedro Castillo reapareció desde prisión ante el Parlamento para ejercer su derecho a la defensa .

Castillo defendió su actuación, negando haber dado un golpe de Estado, y afirmó que el Poder Judicial descartó tal acusación, señalando en cambio un presunto delito de conspiración por los hechos del 6 de diciembre de 2022. También aseguró que su Mensaje a la Nación del 7 de diciembre fue una expresión del clamor del pueblo peruano y denunció una injusticia política.

La defensa legal de Pedro Castillo, representada por Carlos Torres Caro, advirtió que aprobar la inhabilitación sería una infracción constitucional, al prohibir el doble castigo por los mismos hechos y cuestionar la validez de la vacancia.

Durante la sesión, también intervinieron los defensores de otros acusados, incluido el exministro Willy Huerta y la exjefa del Gabinete Betssy Chavez, cuyo abogado fue expulsado por enfrentamientos con congresistas.