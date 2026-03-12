La propuesta para inhabilitar por diez años de la función pública a la exfiscal de la Nación, Delia Espinoza, no prosperó en el Congreso. Durante la sesión del 12 de marzo, el Pleno evaluó el informe final del caso y posteriormente procedió a la votación.

El resultado registró 47 votos a favor, 20 en contra y 3 abstenciones, cifra que no alcanzó el número requerido para aprobar la sanción planteada. Tras la votación, el proyecto de resolución legislativa fue remitido al archivo.

La acusación sostenía que Espinoza habría cometido una presunta infracción constitucional vinculada con los artículos 45, 93 y 139 (incisos 3 y 5) de la Constitución Política del Perú. El debate se realizó a partir del informe final de las denuncias constitucionales acumuladas 563 y 618, presentadas por los congresistas Kira Alcarraz y José Cueto.

Durante su intervención ante el Pleno, la exfiscal cuestionó el proceso seguido en su contra y aseguró que la acusación tenía motivaciones políticas.