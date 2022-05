El congresista Arturo Alegría, de la bancada de Fuerza Popular, presentó un proyecto de ley que tiene como objetivo crear la Oficina de Estudios Económicos e Impacto Regulatorio en el Parlamento a fin de evitar que se aprueben normas sin sustento técnico y análisis.

“No se puede debatir ningún proyecto de ley que no tenga dictamen y que ningún dictamen que no cuente con informe de la Oficina de Estudios Económicos e Impacto Regulatorio. Tampoco uno que no haya sido publicado en el portal del Congreso”, se indica en la propuesta.

Asimismo, se indica que el personal de dicho órgano legislativo será elegido a través de un concurso público por un periodo de cinco años y contará con autonomía e independencia en sus decisiones.

Entre las funciones y atribuciones de la Oficina de Estudios Economía se encuentran: realizar estimaciones de impacto económico o presupuestal de los proyectos de dictamen que son presentados para su debate y aprobación, así como los efectos monetarios o no monetarios sobre personas o grupos de interés concreto.

“Realizar estudios, análisis y evaluaciones del impacto logrado por las políticas y programas de gobierno con relación a su asignación presupuestaria (…) las comisiones del Congreso remiten de manera obligatoria, bajo responsabilidad, toda la información del expediente del proyecto de dictamen necesaria para el cumplimiento de sus funciones”, se precisa.

En la iniciativa, se indica que digo organiza gestiona con asistencia técnica de las unidades de organización de tecnologías de la información “la implementación de los procesos de integración, intercambio electrónico de datos y servicios en línea, desde la Plataforma Nacional de Interoperatibilidad del Estado peruano”.

“Para el caso de la información financiera y presupuestal disponible en la Plataforma de Información de Datos Automizados y Seguimiento del Gasto Público del Congreso de la República , gestionará como administrador de dicha plataforma, integración y actualización simultánea con la base datos del Ministerio de Economía y Finanzas”, se detalla.

