El presidente del Senado y del Congreso de la República, Miguel Ángel Torres, remitió un oficio al ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba, para comunicar la existencia de S/ 270 070 542,90 en saldos presupuestales de libre disponibilidad que podrán ser transferidos a la Reserva de Contingencia del Estado.

Con esta nueva propuesta, el Parlamento informó que los recursos puestos a disposición del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) durante el año fiscal 2026 superan los S/ 303 millones, considerando los S/ 33,6 millones transferidos previamente.

La medida fue anunciada como parte de una política de austeridad y racionalización del gasto parlamentario, impulsada conjuntamente por las mesas directivas del Senado y de la Cámara de Diputados.

Recursos podrán destinarse a seguridad ciudadana y al fenómeno El Niño

Según la comunicación remitida al MEF, los fondos disponibles podrían contribuir a financiar intervenciones prioritarias frente a la criminalidad, los efectos del fenómeno El Niño y los incendios forestales.

Torres Morales destacó que los recursos permitirían al Poder Ejecutivo atender necesidades urgentes de la población, de acuerdo con las competencias y los procedimientos presupuestarios establecidos.

Como ejemplo, el titular del Parlamento señaló que un monto de aproximadamente S/ 270 millones equivaldría al costo de 1.350 patrulleros que podrían utilizarse para reforzar la seguridad ciudadana en distintas regiones del país.

No obstante, esta comparación constituye una estimación presentada por el presidente del Congreso y no representa la aprobación de una compra de vehículos policiales.

¿Qué establece la Ley de Presupuesto Público de 2026?

El nuevo monto comunicado por el Parlamento corresponde al Pliego 028: Congreso de la República, con cargo a la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios y a la categoría presupuestal 9901: Acciones Centrales.

La operación se enmarca en la Décima Cuarta Disposición Complementaria Final de la Ley N.° 32513, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2026.

Esta disposición permite al Ministerio de Economía y Finanzas efectuar modificaciones presupuestarias para trasladar recursos disponibles de entidades públicas a la Reserva de Contingencia, mediante decreto supremo refrendado por el titular del sector Economía.

Miguel Ángel Torres solicita formalizar transferencia mediante decreto supremo

El presidente del Congreso solicitó al ministro Elmer Cuba disponer las modificaciones presupuestarias necesarias para que los nuevos saldos pasen a la Reserva de Contingencia.

Asimismo, indicó que la Dirección General de Administración y el Departamento de Planeamiento y Presupuesto del Parlamento están disponibles para coordinar los aspectos técnicos con la Dirección General de Presupuesto Público del MEF.

La formalización permitirá que los recursos se incorporen a la reserva administrada por el Ejecutivo. Su posterior utilización requerirá las correspondientes decisiones y autorizaciones presupuestarias.

El Parlamento destacó que la disponibilidad de estos fondos responde al trabajo conjunto de las mesas directivas de ambas cámaras, en el marco de las medidas de austeridad aplicadas durante el año fiscal 2026.