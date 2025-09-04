El Congreso de la República recibió una moción que plantea invitar al ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan José Santiváñez, para que informe sobre los fundamentos de su designación y su gestión inicial al frente del sector. El documento señala que esta medida responde al ejercicio del control político que corresponde al Parlamento.

Los parlamentarios firmantes resaltaron que esta invitación busca fortalecer la transparencia y garantizar un adecuado mecanismo de rendición de cuentas.

Santiváñez fue nombrado ministro de Justicia el 23 de agosto por la presidenta Dina Boluarte. Antes de este cargo, ocupó la cartera del Interior entre mayo de 2024 y marzo de este año, de la que salió tras ser censurado con 75 votos a favor, 11 en contra y 20 abstenciones.

Tras dejar el Ministerio del Interior, fue designado como jefe de la Oficina General de Monitoreo Intergubernamental del Despacho Presidencial, donde se encargó del seguimiento de políticas públicas y de la coordinación con gobiernos regionales.