Durante el 21 de enero, congresistas de diversas bancadas presentaron tres mociones de censura contra José Jerí, con el objetivo de retirarlo del cargo que asumió por sucesión constitucional. Las iniciativas fueron anunciadas días antes y se formalizaron en el transcurso de esa jornada.

Según El Comercio, la tercera moción ingresó a mesa de partes a las 2:35 p.m. y cuenta con 21 firmas. Está respaldada por parlamentarios de la Bancada Socialista, Bloque Democrático Popular, Juntos por el Perú - Voces del Pueblo - Bloque Magisterial, Acción Popular, Perú Libre y Podemos Perú, además de cuatro legisladores no agrupados.

Este nuevo documento plantea los mismos cuestionamientos que las dos mociones anteriores, centrados en las reuniones no oficiales atribuidas a Jerí con empresarios, sin registros institucionales ni explicaciones públicas oportunas.