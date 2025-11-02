El Congreso de la República manifestó su pesar por el fallecimiento de Carmen Patricia Cecilia Revilla Palomino de Cueto, esposa del congresista José Cueto Aservi, integrante del grupo parlamentario Honor y Democracia.

A través de un mensaje institucional, el Parlamento expresó sus más sentidas condolencias al legislador y a sus familiares ante esta pérdida.

“Que en paz descanse”, escribieron en la publicación.

El Congreso de la República expresa sus más sentidas condolencias al congresista @JoseCuetoAservi y a sus familiares por el sensible fallecimiento de su señora esposa Carmen Patricia Cecilia Revilla Palomino de Cueto. pic.twitter.com/lmbaLv7JAk — Congreso del Perú 🇵🇪 (@congresoperu) November 2, 2025

Asimismo, la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) se unió a las muestras de solidaridad hacia el congresista.

En un mensaje publicado en la red social X, la entidad lamentó el deceso de Revilla Palomino y transmitió un mensaje de aliento a sus seres queridos.

“Le extendemos consuelo para su familia”, se lee en la publicación difundida por la PCM.

La Presidencia del Consejo de Ministros expresa sus más sinceras condolencias al congresista José Cueto, por el sensible fallecimiento de su esposa Carmen Patricia Revilla Palomino de Cueto. Le extendemos consuelo para su familia. pic.twitter.com/OPJWjVdIKf — Consejo de Ministros (@pcmperu) November 2, 2025