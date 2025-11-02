El Congreso de la República manifestó su pesar por el fallecimiento de Carmen Patricia Cecilia Revilla Palomino de Cueto, esposa del congresista José Cueto Aservi, integrante del grupo parlamentario Honor y Democracia.

A través de un mensaje institucional, el Parlamento expresó sus más sentidas condolencias al legislador y a sus familiares ante esta pérdida.

“Que en paz descanse”, escribieron en la publicación.

Asimismo, la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) se unió a las muestras de solidaridad hacia el congresista.

En un mensaje publicado en la red social X, la entidad lamentó el deceso de Revilla Palomino y transmitió un mensaje de aliento a sus seres queridos.

“Le extendemos consuelo para su familia”, se lee en la publicación difundida por la PCM.

