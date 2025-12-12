La Corte Suprema declaró inadmisible el recurso de casación del Ministerio Público contra la revocatoria de prisión preventiva de Nicanor Boluarte Zegarra -hermano de la vacada expresidenta Dina Boluarte- y otros implicados en el caso “Los Waykis en la Sombra”, por presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y cohecho.

La decisión, que beneficia también a Jorge Luis Ortiz Marreros, Zenobia Griselda Herrera Vásquez, Jorge Chigay Salazar y Noriel Chingay Salazar, mantiene a los investigados en libertad con comparecencia simple, mientras continúa la pesquisa sobre una supuesta red que operó desde diciembre de 2022 para copar cargos públicos y favorecer al partido Ciudadanos por el Perú.

La Sala Penal Permanente cuestionó las leyes 32108 y 32138 por su “pésima sistemática legislativa”, pero rechazó el recurso por falta de interés casacional.

‘Los Waykis en la Sombra’

De otro lado, el próximo 6 de enero de 2026 el Poder Judicial volverá a evaluar el pedido de Nicanor Boluarte para archivar la imputación por organización criminal en el caso ‘Los Waykis en la Sombra’.

La audiencia virtual, a cargo del juez Richard Concepción Carhuancho, se realizará desde las 9 a. m.

Caso

De acuerdo con la tesis fiscal,‘Los Waykis en la Sombra’sería una presunta o rganización criminal que habría reclutado a personas alineadas con sus intereses para ubicarlas en puestos clave de entidades del Estado, como prefecturas y subprefecturas a nivel nacional, con el objetivo derecabar fichas de afiliación y aportar económicamente a la inscripción del partido ‘Ciudadanos por el Perú’ante el Jurado Nacional de Elecciones.