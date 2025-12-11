El Contralmirante CJ (R) Darío Vásquez Rojas juró como presidente del Fuero Militar Policial para el periodo 2025-2027, anunciando una gestión orientada al fortalecimiento de la magistratura, la modernización tecnológica, el desarrollo del potencial humano y una mayor presencia preventiva en las unidades militares y policiales.

En su mensaje, resaltó que la institución retomará su esencia como jurisdicción especializada en disciplina y legalidad, y reconoció el trabajo del presidente saliente, Arturo Giles Ferrer, cuyo aporte —dijo— constituye una base para consolidar los objetivos futuros.

El nuevo titular del Fuero Militar Policial señaló que jueces y fiscales serán el eje central de su gestión y que se impulsará un proceso de modernización con monitoreo digital en tiempo real, alertas automáticas, paneles de control y herramientas que fortalezcan la supervisión y la eficiencia.

Asimismo, destacó que la modernización será también humana, promoviendo un clima institucional basado en respeto, disciplina, trabajo en equipo y mejora continua.

Vásquez Rojas anunció que se reforzará la presencia preventiva en bases, escuelas de formación y unidades del país mediante campañas de prevención del delito de función y orientación jurídica para militares y policías , con el fin de evitar conductas que puedan afectar sus carreras.

La ceremonia de juramentación se realizó en la sede central del Fuero Militar Policial.