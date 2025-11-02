David Hernández fue designado nuevamente como jefe de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), según la resolución refrendada por el ministro de Transportes y Comunicaciones, Aldo Prieto.

El retorno de Hernández se produce apenas tres meses después de haber sido retirado del cargo en julio de este año, cuando la entidad realizó una reorganización parcial de su estructura administrativa.

Con esta nueva disposición, Hernández reemplaza a Jaime Romero, quien había asumido la dirección de la ATU tras la salida anterior del funcionario.

Este cambio marca un nuevo relevo en la jefatura de uno de los organismos más importantes en materia de transporte público en la capital.

Hernández ya había ejercido anteriormente la jefatura de la ATU y su breve alejamiento ocurrió bajo la misma gestión gubernamental que ahora lo reincorpora.

Hasta el momento, no se han ofrecido detalles públicos sobre los motivos del cambio.