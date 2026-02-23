El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) anunció que el debate presidencial 2026 se realizará de manera presencial en el Centro de Convenciones de Lima.
El encuentro se desarrollará en dos fases:
- Primera jornada: 23, 24 y 25 de marzo.
- Segunda jornada: 30 y 31 de marzo, y 1 de abril.
En cada fecha participarán 12 candidatos, organizados en cuatro grupos de tres. El orden de intervención será definido por sorteo.
Temas centrales por jornada
El JNE precisó que cada fase tendrá ejes temáticos diferenciados:
Primera jornada
- Seguridad ciudadana y lucha contra la criminalidad.
- Integridad pública y lucha contra la corrupción.
Segunda jornada
- Empleo, desarrollo y emprendimiento.
- Educación, innovación y tecnología.
Cuatro bloques con tiempos definidos
La dinámica del debate estará dividida en cuatro bloques:
Bloque 1: Exposición de propuestas.
- 1 minuto de intervención.
- 2 minutos y 30 segundos para comentarios y preguntas.
Bloque 2: Participación ciudadana con preguntas desde distintas regiones del país.
- 1 minuto y 30 segundos para responder.
Bloque 3: Desarrollo de un eje temático clave.
- 1 minuto de exposición.
- 2 minutos y 30 segundos para comentarios y preguntas.
Bloque 4: Mensaje final.
- 1 minuto por candidato.
Según el organismo electoral, el formato busca garantizar igualdad de condiciones para todos los postulantes.
Moderadores y transmisión oficial
El debate contará con los siguientes moderadores:
- Primera jornada: Claudia Chiroque y Fernando Carvallo.
- Segunda jornada: Tatiana Alemán y Pedro Tenorio.
La transmisión se realizará desde las 20:00 horas a través de JNE Media, la multiplataforma oficial del Jurado Nacional de Elecciones.