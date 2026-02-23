El presidente José María Balcázar Zelada confirmó la designación de Hernando de Soto como titular de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) y sostuvo que la prioridad es asegurar estabilidad económica en la transición.

“Tenemos que recurrir para garantizar el modelo económico y que el nuevo presidente de la República que debe llegar en julio tenga las líneas maestras y no sobresaltos económicos”, declaró en una entrevista en Exitosa Noticias.

El nuevo premier jurará este martes 24 de febrero junto a su Gabinete Ministerial.

Elección basada en trayectoria económica

Consultado sobre los criterios para su nombramiento, Balcázar señaló que necesitaba convocar a “una de las personalidades más importantes de la economía mundial” para acompañar su gobierno de transición.

El mandatario resaltó la experiencia internacional del autor de El misterio del capital y su defensa del modelo económico liberal.

Asimismo, indicó que sostuvo una reunión con el presidente del Banco Central de Reserva del Perú, Julio Velarde, tras la cual reafirmó la necesidad de mantener estabilidad macroeconómica.

Transición política hasta julio

Balcázar precisó que su gestión busca dejar bases claras para el gobierno que asumirá en julio, en un contexto de transición.

Durante la entrevista, también sostuvo que la democracia liberal es el sistema vigente tras la caída del socialismo en Europa del Este, en referencia al escenario político internacional posterior al Muro de Berlín.