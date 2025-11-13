El abogado Edinson Huamán, defensor del expresidente Ollanta Humala y de su esposa Nadine Heredia, acusó al sistema judicial de mantener una “persecución política” contra sus representados.

En entrevista con RPP, el abogado cuestionó la sentencia que condenó a Humala a 15 años de prisión por el financiamiento de campaña.

“El Ministerio Público tiene un doble discurso. El Ministerio Público suele mentir”, afirmó, al sostener que las pruebas usadas en el proceso provienen de Brasil y deberían ser anuladas por decisión del Tribunal Supremo Federal de ese país.

Huamán añadió que la condena se basó en “pruebas falsas” y denunció irregularidades en la valoración de documentos.

Según dijo, el tribunal “ha condenado al presidente Humala sobre documentos que ni siquiera el Ministerio Público le ha imputado”, además de evitar pronunciarse sobre evidencias con versiones contradictorias.

Respecto a la reapertura del caso Madre Mía, el abogado la calificó como “inconstitucional” y recordó que la Corte Suprema ya archivó el expediente al declarar que no existían méritos para un juicio oral. “Es cosa juzgada y está vigente” , aseguró, agregando que este proceso forma parte de una “persecución contra la familia Humala-Heredia”.