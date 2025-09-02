La Defensoría del Pueblo instó este martes a la Policía Nacional del Perú (PNP) y al Ministerio Público a desplegar acciones inmediatas y coordinadas para esclarecer el crimen de Zetro Leonardo Purba, funcionario de la Embajada de Indonesia, quien fue asesinado la noche del lunes en el distrito de Lince.

En un comunicado, el organismo precisó que corresponde a la Fiscalía definir la estrategia jurídica y a la PNP ejecutar la parte operativa, por lo que ambas instituciones deben actuar de manera conjunta y permanente, en línea con lo establecido por el Tribunal Constitucional.

Purba fue atacado cuando llegaba a su vivienda, tras ser interceptado por dos sujetos que se desplazaban en una motocicleta. Gravemente herido, fue trasladado a una clínica cercana, donde finalmente perdió la vida. La identidad de los responsables aún es materia de investigación.

El hecho ha causado preocupación debido a que la víctima formaba parte del personal diplomático acreditado en el país. La Defensoría subrayó que la persecución del delito requiere una acción articulada que garantice resultados efectivos, recordando que, aunque las funciones de investigación y operación están claramente diferenciadas, estas deben ejercerse en estrecha coordinación.

El organismo resaltó que el asesinato ocurre en un contexto marcado por el incremento de la violencia urbana en Lima, situación que exige respuestas institucionales que generen confianza en la ciudadanía y brinden garantías a los residentes extranjeros.

Asimismo, la Defensoría solicitó al Ministerio de Relaciones Exteriores adoptar medidas preventivas adicionales en coordinación con la Policía Nacional. Entre ellas, se plantea reforzar la seguridad tanto del personal diplomático como de las sedes consulares y embajadas en el país.

📢Exhortamos a la @PoliciaPeru y a @FiscaliaPeru investigar con celeridad el asesinato del funcionario de la Embajada de la República de Indonesia ocurrido en el distrito de #Lince, con el fin de esclarecer los hechos y lograr la identificación de los presuntos responsables.… pic.twitter.com/05rH0cHRPX — Defensoría del Pueblo (@Defensoria_Peru) September 2, 2025

El pronunciamiento recomienda también acciones de inteligencia que permitan identificar y neutralizar posibles riesgos en torno a representaciones diplomáticas. Con ello, se busca reducir la vulnerabilidad de estos espacios y prevenir hechos similares.