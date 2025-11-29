El Pleno del Congreso discutirá este 3 de diciembre la inhabilitación por diez años de la fiscal suprema Delia Espinoza, decisión que llegó a esta etapa tras ser aprobada por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales y la Comisión Permanente.

La denuncia se basa en una resolución del Ministerio Público firmada en octubre por el fiscal supremo Juan Carlos Villena, entonces fiscal de la Nación interino.

Las bancadas de Fuerza Popular y Acción Popular expresaron respaldo a la medida, aun cuando admiten que la acusación presenta vacíos. En cambio, grupos de izquierda anunciaron que votarán en contra, argumentando que la iniciativa tendría motivaciones políticas. Renovación Popular todavía evalúa su posición.

El Congreso sostiene que la resolución cuestionada habría contravenido una ley que refuerza las funciones de la Policía Nacional en la investigación de delitos. Aunque el documento lleva la firma de Villena, congresistas señalan que Espinoza era considerada como fiscal de la Nación de facto, lo que la haría responsable de su contenido.