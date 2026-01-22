La suspendida fiscal suprema Delia Espinoza afirmó que el procedimiento que evalúa su posible destitución presenta irregularidades y carece de sustento.

En declaraciones a Canal N, señaló que el informe que recomienda su salida del cargo es tendencioso y que actualmente su situación es debatida por la Junta Nacional de Justicia.

Espinoza sostuvo que la exfiscal de la Nación, Patricia Benavides, no podía ser restituida en junio de 2023 debido a que se encontraba legalmente destituida por un proceso previo. Según indicó, esta situación habría sido encubierta por las autoridades competentes y estaría vinculada a un presunto proceso de nulidad iniciado sin base legal.

La fiscal también cuestionó el informe elaborado por la presidenta de la JNJ, María Teresa Cabrera, al señalar que excluye pruebas relevantes, entre ellas material audiovisual. Añadió que no se convocó a testigos clave, como personal de imagen y seguridad, lo que, a su juicio, afecta directamente su derecho a la defensa.

En ese contexto, Espinoza denunció un “avasallamiento” institucional por parte del Congreso, la Defensoría del Pueblo y el Tribunal Constitucional, y comparó la rapidez de su caso con otros procesos que permanecen paralizados.