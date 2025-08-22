Más de 200 fiscales provinciales trabajan para que cada denuncia sea atendida con rapidez y que las víctimas encuentren apoyo en el Ministerio Público.
La fiscal de la Nación, Delia Espinoza, presentó un balance sobre el trabajo de las fiscalías especializadas en violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar. Explicó que el sistema busca proteger a todas las personas vulnerables, investigando los casos con objetividad y sin revictimizar a las víctimas.

Jacqueline Pérez Castañeda, coordinadora nacional, agregó que la violencia afecta no solo a mujeres, sino también a niñas, adolescentes, adultos mayores y varones dentro del núcleo familiar.

Desde su creación en 2018, estas fiscalías se han extendido a 99 sedes en ocho departamentos, incluyendo Lima Este, Lima Norte, Callao, Arequipa, Cusco, Junín y Áncash. Más de 200 fiscales provinciales trabajan para que cada denuncia sea atendida con rapidez y que las víctimas encuentren apoyo en el Ministerio Público.

A pesar de los avances, los casos de violencia continúan en aumento y con mayor gravedad. Pérez Castañeda señaló que la violencia contra la mujer no debe entenderse como un problema individual, sino como un problema de país que afecta a todas las familias.

