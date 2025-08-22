La fiscal de la Nación, Delia Espinoza, presentó un balance sobre el trabajo de las fiscalías especializadas en violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar. Explicó que el sistema busca proteger a todas las personas vulnerables, investigando los casos con objetividad y sin revictimizar a las víctimas.

Jacqueline Pérez Castañeda, coordinadora nacional, agregó que la violencia afecta no solo a mujeres, sino también a niñas, adolescentes, adultos mayores y varones dentro del núcleo familiar.

Desde su creación en 2018, estas fiscalías se han extendido a 99 sedes en ocho departamentos, incluyendo Lima Este, Lima Norte, Callao, Arequipa, Cusco, Junín y Áncash. Más de 200 fiscales provinciales trabajan para que cada denuncia sea atendida con rapidez y que las víctimas encuentren apoyo en el Ministerio Público.

A pesar de los avances, los casos de violencia continúan en aumento y con mayor gravedad. Pérez Castañeda señaló que la violencia contra la mujer no debe entenderse como un problema individual, sino como un problema de país que afecta a todas las familias.