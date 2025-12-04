La suspendida fiscal de la Nación, Delia Espinoza, anunció que presentará una acción de amparo como parte de las medidas constitucionales que adoptará tras ser inhabilitada por 10 años por el Congreso, que la sancionó por no acatar la ley que devolvía a la Policía Nacional la facultad de realizar investigaciones preliminares.

En entrevista con RPP, Delia Espinoza afirmó que su caso evidencia “atropellos” y cuestionó que el juez constitucional Juan Torres Tasso no la repusiera en el cargo pese a que -asegura- correspondía hacerlo .

Además de la acción de amparo, la exfiscal adelantó que presentará denuncias por presuntas vulneraciones al debido proceso y por infracciones constitucionales durante el procedimiento legislativo que derivó en su inhabilitación.

Considera que el proceso no solo careció de garantías, sino que estuvo marcado por decisiones “arbitrarias” que afectaron su derecho a la defensa.

Su abogado, Rodolfo Pérez, también cuestionó la votación realizada en el Pleno, resaltando la diferencia entre la primera votación —que obtuvo solo 63 de los 68 votos necesarios— y la reconsideración posterior que terminó aprobando la inhabilitación con 71 votos a favor.

Según señaló, el drástico cambio de posiciones en apenas tres horas refleja presuntas presiones internas y una “animadversión” contra Espinoza, especialmente por parte de congresistas investigados que modificaron su postura.

El abogado Rodolfo Pérez además criticó el rol del presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, autor de la denuncia que originó el proceso, y quien presidió la votación de reconsideración.

Calificó esta participación como “irregular” y responsabilizó directamente a Rospigliosi por conducir una sesión que -dijo- buscó asegurar los votos necesarios para concretar la inhabilitación.