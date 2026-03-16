La presidenta del Consejo de Ministros, Denisse Miralles, informó que el Gobierno continuará durante esta semana con los operativos de fiscalización en grifos a nivel nacional para evitar la especulación en los precios de los combustibles.

En entrevista con RPP, la jefa del Gabinete señaló que las acciones se realizan mediante equipos multisectoriales integrados por personal de Osinergmin, Sunat, Indecopi y el Ministerio Público.

Según explicó, estos operativos comenzaron el jueves pasado luego de detectarse posibles incrementos injustificados en los precios de los hidrocarburos.

“Desde el jueves comenzamos con los operativos de fiscalización, porque vimos que hay gente que se aprovecha de los precios. Hay especulación”, señaló Miralles.

Gobierno descarta razones para alza de combustibles

La titular de la Presidencia del Consejo de Ministros indicó que actualmente no existen fundamentos para un incremento en los precios de los combustibles en el mercado local.

Precisó que, pese al contexto internacional marcado por el conflicto entre Irán y Estados Unidos, la semana pasada el precio del petróleo registró una reducción.

“La guerra de Irán y Estados Unidos continúa, pero la semana pasada bajó el precio del petróleo y no tendría por qué trasladarse esto a los combustibles”, afirmó.

En ese sentido, aseguró que el Ejecutivo continuará con los operativos para sancionar posibles prácticas irregulares en el mercado.

Pericia a ducto tras incidente en instalaciones de TGP

Miralles también se refirió a la rotura del gasoducto en instalaciones de la empresa Transportadora de Gas del Perú (TGP), ocurrido en el distrito de Megantoni, provincia de La Convención, en la región Cusco.

La premier indicó que aún no se han determinado las causas del incidente y que se espera un informe técnico de Osinergmin.

Explicó que el equipo siniestrado ya se encuentra bajo custodia de los fiscalizadores y que se ha solicitado realizar una pericia especializada.

“Lo que se ha pedido es que sea una pericia con laboratorio certificado para que no haya duda de lo que se concluya”, señaló.

La jefa del Gabinete no descartó la aplicación de sanciones contra la empresa en caso se confirme una vulneración de las normas o del contrato vigente.

Minem evalúa posibles sanciones

Por su parte, el ministro de Energía y Minas, Ángelo Alfaro, indicó en una entrevista con El Comercio que el incidente podría estar vinculado a trabajos realizados por personal en el ducto.

El titular del Ministerio de Energía y Minas (Minem) explicó que al momento del accidente había 19 personas trabajando en la zona, lo que podría ser un factor relevante para determinar responsabilidades.

Asimismo, advirtió que, si se confirma negligencia o incumplimiento de estándares técnicos, las sanciones podrían ser severas.

“En algunos casos puede llevar hasta las cancelaciones de licencia si se demuestra, por ejemplo, una negligencia criminal”, indicó.