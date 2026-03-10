El Ejecutivo comenzará a sostener reuniones con las bancadas del Congreso para exponer el plan de trabajo del gabinete ministerial en el marco del proceso previo al voto de confianza. Así lo informó la presidenta del Consejo de Ministros, Denisse Miralles, quien señaló que el objetivo es explicar las acciones que viene impulsando el Gobierno.

Según indicó la jefa del gabinete, el primer encuentro con representantes parlamentarios está programado para la noche de este martes.

Durante estas citas, el Ejecutivo detallará los lineamientos de gestión y las medidas que se vienen aplicando desde el Gobierno.

Miralles también advirtió que el país atraviesa un escenario complejo debido a problemas vinculados al abastecimiento de gas y otros temas que requieren que el Estado continúe operando con normalidad.

Denisse Miralles, jefa de Gabinete: Respecto al nivel de avance, el reporte oficial del lunes por parte de la empresa es superior al 52%. A las 06:00 p.m. daremos información actualizada, todo nos hace prever que daremos buenas noticias respecto a la fecha pactada… pic.twitter.com/alpKbf7mBd — Canal N (@canalN_) March 10, 2026