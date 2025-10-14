El presidente de la República, José Jerí, llevó a cabo hoy la presentación de su nuevo gabinete ministerial, en una ceremonia realizada en Palacio de Gobierno.

Entre los cambios más destacados, juró como nueva ministra de Economía y Finanzas a Denisse Miralles, quien reemplaza a Raúl Pérez-Reyes.

Denisse Miralles es economista por la Universidad Nacional de Ingeniería y posee un máster en Políticas Públicas y Tributación de la Universidad Nacional de Yokohama, Japón, además de estudios en infraestructura en la Harvard Kennedy School, Estados Unidos.

Cuenta con más de 22 años de experiencia profesional en el sector público, enfocada en política tributaria, descentralización fiscal e inversiones público-privadas.

Miralles ha desempeñado diversos cargos como jefe, especialista, subdirectora, directora y consultora, principalmente en la Dirección de Inversiones Descentralizadas. Desde 2014, se desempeña como directora en ProInversión, encargándose de la promoción y asistencia técnica para el desarrollo de proyectos de inversión público-privada a nivel regional y local.