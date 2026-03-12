Como parte de los acercamientos del Ejecutivo con las bancadas del Congreso, la presidenta del Consejo de Ministros, Denisse Miralles, sostuvo este jueves una reunión con representantes de Fuerza Popular.

El diálogo forma parte de la estrategia del Gobierno para obtener respaldo antes de acudir al pleno a solicitar el voto de confianza.

Al término del encuentro, la jefa del gabinete destacó el desarrollo de la cita y el intercambio sostenido con los parlamentarios.

“Yo creo que ha sido muy positiva la reunión, muy cordial y además nos hemos comprometido a trabajar juntos este plan que hemos presentado hoy”, declaró Miralles ante los medios.

Durante la reunión, la premier explicó los principales ejes del plan de gestión del Ejecutivo hasta julio y detalló algunos de los asuntos prioritarios que enfrenta el Gobierno.

“Expusimos nuestro plan de gestión de aquí a julio. Hemos explicado algunos temas álgidos en estos días de gestión, sobre todo lo relacionado a la emergencia del Niño que está generando estragos en más del 52% de los distritos del país”, indicó.